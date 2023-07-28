Росіяни обмежили пересування Керченською протокою: що відомо

В акваторії Керченської протоки російські окупанти запровадили обмеження плавання. Таку заяву 28 липня зробив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ із посиланням на розпорядження командування Міноборони Росії.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"Рішенням командування міністерства оборони РФ заборонено прохід усіх маломірних суден і плавзасобів у Темрюкському районі між мисами Хрони та Ахіллеон та північної лінії між мисами Такіль та Панагія та береговою межею", – йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що нововведення стосується прогулянкових, вітрильних суден, надувних плавзасобів, гідроциклів, віндсерфів, сабдосок та їх аналогів. Обмеження не діють лише кораблів, катерів та суден Військово-морського флоту РФ, прикордонних органів прокуратури та військ національної гвардії Росії.

Крім того, забороняється ставити на якір, добувати морських ссавців, рибалити придонними гарматами, здійснювати вибухові та інші підводні роботи, брати зразки донного ґрунту, плавати з витраченим якорем ланцюгом 450, №451, №452, №455 та №471.

Водночас транзитний рух цивільних судів Керч-Єнікальським каналом дозволено у світлий час доби за графіком після проведення оглядів. Наразі причини введених обмежень залишаються невідомими.

Раніше зазначалося, що на поромній переправі через Керченську протоку в тимчасово окупованому Криму утворилася величезна черга. Річ у тім, що росіяни намагаються перекидати військову техніку через неї.

Читайте також: