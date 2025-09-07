ТСН в социальных сетях

Российская пропагандистка призналась в "страшной болезни"

Пропагандистка Симоньян заявила, что у нее нашли «страшную тяжелую болезнь».

Маргарита Симоньян тяжело больна

Российская пропагандистка, главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее обнаружили «страшную тяжелую болезнь».

На ее заявление обратило внимание российское медиа ASTRA, опубликовавшее отрывок из эфира программы Владимира Соловьева на прокремлевском канале «Россия 1».

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала Симоньян, указав на область сердца и не уточнив, о каком заболевании идёт речь.

Z-патриарх Кирилл і пропагандистка Симоньян

Пропагандистка объяснила, что решила открыто рассказать о своем диагнозе и предстоящей операции, якобы чтобы «не допустить распространения слухов».

И я все равно пришла (на эфир — Ред.), потому что патриарх (глава РПЦ Кирилл — Ред.) сказал, что я воин, и я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые ждут своих родных и близких с фронта, мужчин, которые ждут своих боевых подруг, и всех, кто сейчас борется за здоровье своих близких», — заявила Симоньян.

Ранее пропагандистка Симоньян сообщала, что в 30 лет у нее обнаружили врожденную патологию — отсутствие левой сонной артерии.

Напомним, что президент Владимир Зеленский узаконил термин «рашизм».

