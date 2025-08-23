Умер пропагандист Вышинский, которого Украина выдала РФ в пределах обмена пленных

Пропагандист Кирилл Вышинский / © УНИАН

В России умер пропагандист из Днепра Кирилл Вышинский, которому семь лет назад в Украине вручили подозрение в госизмене, а затем обменяли в РФ.

Об этом сообщило пропагандистское агентство «РИА Новости».

Там рассказали, что пропагандист умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

После Революции достоинства Кирилл Вышинский начал работать в незарегистрированном официально в Украине интернет-издании «РИА Новости Украина». В 2014 году он получил сразу две награды от России: медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» и орден «За заслуги перед Отчизной», который Вышинский получил «за объективное освещение событий в Крыму».

В мае 2018 пропагандиста задержали в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости Украина» по подозрению в государственной измене. По данным СБУ, Вышинский работал в России в рамках гибридной информационной войны против Украины. Впоследствии ему сообщили новое подозрение — в незаконном обращении с оружием.

Через месяц главред «РИА Новости Украина» заявил об отказе от украинского гражданства. Уже в сентябре 2019 года Украина выдала Вышинского России в рамках обмена пленных.

После этого предатель продолжил пропагандистскую работу в России, а в 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ. Был доверенным лицом кремлевского диктатора Путина на выборах в 2024 году.

