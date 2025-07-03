В соседней стране будут судить экс-кандидата в президенты за пропаганду фашистских идей

Экс-кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску

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Уголовное дело по обвинению бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску в пропаганде фашистских идей передали в суд.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Румынии.

Из обвинительного акта следует, что с 2020 года до 2025 года румынский политик публично пропагандировал такие идеи, концепции и доктрины:

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массовую мобилизацию нации для ее возрождения и перерождения через создание «нового человека» под покровом православного христианского мистицизма, в частности путем использования насильственных средств;

потребность в появлении харизматичного, выдающегося и авторитарного лидера;

чрезмерное прославление исторического прошлого, сравнение с современной ситуацией, когда якобы достоинство нации ущемляют внешние государственные субъекты;

популистский ультранационализм, основанный на христианском мистицизме.

Прокуроры ссылаются на интервью, заявления и сообщения Джорджеску в интернете, в которых он подтверждал свою приверженность Легионерскому движению и его фигурам, в частности румынскому диктатору маршалу Иону Антонеску, единоличному правителю страны, которая была союзницей нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Как сообщает издание Digi24, за инкриминируемое Джорджеску преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет и лишение определенных прав. Правда, в связи с тем, что преступление было длительным во времени, наказание судьи могут увеличить еще на 3 года.

В то же время прокуроры расследуют другие обвинения бывшего кандидата в президенты, в частности попытку свержения конституционного строя.

Кто такой Калин Джорджеску

Бывший кандидат в президенты Румынии Калина Джорджеску известен своими пророссийскими взглядами. Он называл Украину «вымышленным государством» и утверждал, что ее территории распределят соседние страны.

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В первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года Джорджеску занял первое место с 22,94% голосов. Однако выборы сопровождались скандалом, связанным с фальсификациями. 6 декабря суд отменил результаты первого тура на фоне рассекреченных данных спецслужб о российском вмешательстве в избирательный процесс.

После того, как вмешательство раскрылось — против Джорджеску открыли уголовное производство, обвинив его в «подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя», поддержке фашистских группировок и ложных сведениях о финансировании избирательной кампании.

Напомним, на повторных президентских выборах в Румынии, состоявшихся в мае 2025 года ожесточенное соперничество велось между пророссийским кандидатом Джорджем Симионе, который является сторонником Джорджеску, и проевропейским Никушором Даном, который в конце концов одержал победу.