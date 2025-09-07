- Дата публикации
В Одессе мужчины в гражданском "запаковали" парня в бус (видео)
В Одессе мужчины в штатском гонялись и задержали в бус парня. Были ли это представители ТЦК, пока неизвестно.
В Сети появилось видео из Одессы, где 5 мужчин в гражданском и один в военной форме преследуют убегающего парня.
Ролик распространили местные телеграммы-каналы.
На кадрах видно, как парень с рюкзаком убегает от пятерых мужчин в гражданском и шестом — в военной форме. Беглецу почти удалось оторваться от преследователей, но он споткнулся и упал. Его сразу догнали и затащили к белому бусу с гражданскими номерами.
«Как видно из видео, ТЦК в Одессе научились обходить обязательства по ношению бодикамер и теперь упаковывают „по гражданке“, — говорится в опубликованном в видео посте.
Были ли это представители ТЦК, пока неизвестно. Одесский областной ТЦК и СП инцидент не комментирует.
Ранее командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский рассказал, что в Киеве просто уйти домой с ТЦК для военнообязанного стоит $30 000.