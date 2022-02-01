Российские богачи с начала этого года потеряли $18 млрд

Российские богачи с начала этого года потеряли $18 млрд

Почти у всех 25 россиян, входящих в рейтинг миллиардеров издания Bloomberg, уменьшилось состояние.

За первый месяц 2022 года российские миллиардеры, входящие в ТОП-50 рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в общей сложности потеряли 18 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствует опубликованный во вторник 1 февраля ежедневный рейтинг Bloomberg.

Состояние уменьшилось у 23-х россиян из 25-ти, входящих в ТОП-50 самых богатых людей мира.

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Среди них – член совета директоров "НОВАТЭКа" и "Сибура" Геннадий Тимченко (-$2,53 млрд), председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов (-$1,67 млрд), председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон (- $1,65 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (-$1,18 млрд) и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (-$1,09 млрд).

Только двое российских миллиардеров сумели не потерять, а приумножить свое состояние, правда, незначительно. Член советов директоров "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свой капитал на $408 млн, а президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор – на $60 млн.

Напомним, российский фондовый рынок усилил темпы падения в понедельник, 24 января, на фоне обострения ситуации безопасности на границах РФ и Украины.

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