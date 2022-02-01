Массовые беспорядки в Украине: суд арестовал скандального экс-полковника Голубана

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до восьми лет.

Печерский районный суд г. Киева избрал бывшему полковнику полиции Юрию Голубану, подозреваемому в организации массовых беспорядков в Украине, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога.

Такое решение сегодня, 1 февраля, вынес Печерский районный суд в Киеве, информирует Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

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"Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда г. Киева организатору избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, сам подозреваемый Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. Он сообщил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.

Экс-полковнику полиции инкриминируют покушение в организации массовых беспорядков по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до восьми лет.

Как сообщалось, 30 января полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. По версии правоохранителей, организаторы собирались привлечь около пяти тысяч человек, которым обещали от 800 долларов до 2,5 тыс. долларов вознаграждения, в зависимости от "видов работ". Среди нарушителей должны были быть, в частности, 1,5 тыс. "титушек", которым предлагали устроить столкновения с полицейскими, жечь шины и использовать салюты и огнетушители.

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Впоследствии глава МВД Денис Монастырский подтвердил информацию о задержании бывшего полковника полиции Юрия Голубана по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам в Украине.

Что известно о Юрии Голубане

Бывший полковник Нацполиции Юрий Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в "Альфе". В 2014 году он перешел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, являлся командиром роты спецназначения в ГУНП в Донецкой области.

После столкновения на блокпосте полиции и сторонников блокады в марте 2017 года президент Петр Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Также в 2017 году СБУ взяла к расследованию заявление народного депутата Игоря Луценко по поводу полковника полиции Юрия Голубана, которая разоблачала последнего в связях с сепаратистами. Ранее тогдашний народный депутат указывал на причастность полицейского к убийству украинских бойцов под Карловкой.

Также один из главарей так называемой ДНР Александр Ходаковский заявлял, что Голубан — бывший боевик батальона "Восток". Он обнародовал видео, на котором якобы Голубан находится рядом с террористами, захватившими часть Донбасса.

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