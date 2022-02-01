Російські багатії від початку цього року втратили $18 млрд

Російські багатії від початку цього року втратили $18 млрд

Майже в усіх 25 росіян, які входять до рейтингу мільярдерів видання Bloomberg, зменшилися статки.

За перший місяць 2022 року російські мільярдери, які входять до ТОП-50 рейтингу Bloomberg Billionaires Index, загалом втратили 18 мільярдів доларів.

Про це свідчить опублікований у вівторок, 1 лютого, щоденний рейтинг Bloomberg.

Статки зменшилися у 23-х росіян із 25-ти, які входять до ТОП-50 найбагатших людей світу.

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Серед них – член ради директорів "НОВАТЭКа" та "Сибура" Геннадій Тимченко (-$2,53 млрд), голова ради директорів ПАТ "Северсталь" Олексій Мордашов (-$1,67 млрд), голова правління ПАТ "НОВАТЭК" Леонід Міхельсон (-$1,65 млрд), голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін (-$1,18 млрд) та голова ради директорів ММК Віктор Рашніков (-$1,09 млрд).

Тільки двоє російських мільярдерів зуміли не втратити, а примножити свої статки, щоправда, незначно. Член рад директорів "Еврохима" та СУЕК Андрій Мельниченко збільшив свій капітал на $408 млн, а президент Європейського єврейського конгресу В'ячеслав Кантор - на $60 млн.

Нагадаємо, російський фондовий ринок посилив темпи падіння у понеділок, 24 січня, на тлі загострення безпекової ситуації на кордонах РФ і України.

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