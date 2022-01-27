У Росії падають рубль та акції компаній

Індекс Мосбіржі втрачає 1,81%

Ринок акцій РФ відкрився помірним зниженням цін blue chips під тиском світових ринків капіталу, що падають, у тому числі нафтових цін, що негативно відреагували на підсумки січневого засідання ФРС США; індекс МосБіржі на початку торгів втратив майже 1,8%

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Зниження російських акцій, що спостерігається на початку торгів 27 січня, є наслідком, перш за все, негативної динаміки світових ринків капіталу, яка у свою чергу сформувалася після засідання Федрезерва США, що відбулося напередодні, оскільки його підсумки виявилися жорсткішими, ніж очікували аналітики.

Крім того, певний тиск на фондовий ринок останніми днями чинить і геополітичний фактор. Адже США надіслали Росії письмові відповіді щодо "гарантій безпеки".

Індекс МосБіржі становив 3298,09 пункту (-1,77%); Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" демонструють негативну динаміку в межах 4,6%.

Подешевшали:

розписки OZON (-4,6%),

акції "Русала" (-3,9%),

"Яндекса" (-2,7%),

Polymetal (-2,4%),

"НОВАТЕК" (-2,3%),

"Полюси" (-2,2%),

"АЛРОСА" (-2,1%),

Ощадбанку (-1,9%,

"префи" знизилися в ціні на 1,4%),

"Газпрому" (-1,8%),

"Роснафти" (-1,8%),

"Магніта" (-1,8%),

"Норнікеля" (-1,7%),

"РусГідро" (-1,7%),

"Московської біржі" (-1,6%),

"ММК" (-1,6%),

"ЛУКОЙЛу" (-1,3%),

"Татнафти" (-1,3%),

ВТБ (-1,3%),

"Аерофлоту" (-1,2%),

"Сєвєрсталі" (-1,2%),

"НЛМК" (-1,1%),

"Інтер РАВ" (-1%),

"МТС" (-0,9%),

АФК "Система" (-0,8%),

"Сургутнафтогазу" (-0,6%, "префи" втратили в ціні 0,7%),

розписки TCS Group Holding (-1%).

Долар США опинився поблизу позначки 79,62 руб./$ 1 (+0,2 рубля).

Нагадаємо, що США роздумують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по російських ринках та по рублю.

Раніше повідомлялося, що у США розробили новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження експорту сировини та зброї. Росія є найбільшим у світі постачальником сировини, тому нові санкції дадуть їй "серйозні економічні наслідки".

Також президент США Джо Байден заявив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі вторгнення військ РФ в Україну. Крім того, американський лідер наголосив, що вторгнення РФ в Україну призведе до "величезних глобальних наслідків".

Слід зазначити, що США внесли до Конгресу та Сенату США вже низку законопроєктів, спрямованих на введення санкцій проти Росії та особисто Володимира Путіна, якщо РФ наважиться напасти на Україну. Так, днями голова Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс розробив новий пакет санкції проти РФ, які передбачають обмеження експорту російської сировини та збройний експорт.

Перед цим конгресмен-республіканець Джим Бенкс представив новий проєкт санкцій щодо Росії через її агресію проти України. У переліку – чиновники, силовики та кремлівські пропагандисти. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, журналіст Володимир Соловйов.

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