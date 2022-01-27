Астрологічний прогноз на 27 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося по підказку до зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: велика ймовірність нападів лінощів і апатії, протистояти яким можна, лише зайнявшись чимось справді цікавим – творчістю чи хобі.

Символ дня: посудини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: малахітовий.

Щасливі камені дня: тигровий, котячий та соколине око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: необхідно берегти вуха: надягати теплі головні убори, уникати переохолодження та протягів, відмовитися від пірсингу.

Афоризм дня: "З усіх ліків найкращі – відпочинок та помірність" (Бенджамін Франклін).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і стосунки дня: час категорично не підходить для шлюбу – малоймовірно, що він виявиться вдалим, та й не триватиме довго.

Містика дня: рекомендується медитувати та ворожити на картах Таро.

Табу дня: не варто втручатися у чуже приватне життя.

Читайте також: