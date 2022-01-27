Астрологический прогноз на 27 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: велика вероятность приступов лени и апатии, противостоять которым можно только занявшись чем-то действительно интересным – творчеством или хобби.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: малахитовый.

Счастливые камни дня: тигровый, кошачий и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: необходимо беречь уши: надевать теплые головные уборы, избегать переохлаждения и сквозняков, отказаться от пирсинга.

Афоризм дня: "Из всех лекарств лучшее – отдых и воздержание" (Бенджамин Франклин).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: время категорически не подходит для заключения брака – он вряд ли окажется удачным, да и не продлится долго.

Мистика дня: рекомендуется медитировать и гадать на картах Таро.

Табу дня: не стоит вмешиваться в чужую частную жизнь.

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