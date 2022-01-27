День ангела 27 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 27 січня святкують свій День Ангела.

27 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 14 імен: Андрій, Адам, Давид, Іван, Єремій, Йосип, Ілля, Марк, Макар, Сава, Павло, Степан, Сергій, Ніна.

Чоловічі імена 27 січня

Андрій

Ім’я походить від давньогрецького слова, яке перекладається як “мужній”. З дитинства Андрій відрізняється хорошою уявою, з іграшок найбільше любить різноманітні конструктори. Під час гри може не звертати увагу на те, що робиться навколо нього. В дорослому віці Андрій стає працьовитим і терплячим. Його завжди цінує начальник. В стосунках буває непостійним, але одружується завжди на чуттєвій жінці. Цікаві факти про ім’я Андрій: може бути непередбачуваним в своїх вчинках, має високу думку про себе.

Адам

В перекладі з давньогрецької означає “з червоної глини”. В дитинстві Адам може бути хворобливим і ранимим хлопчиком. Часто емоційний, наполегливий, може і збрехати, якщо йому це потрібно. Має нестійку нервову систему. В дорослому віці Адам кардинально міняється, стає спокійнішим. Часто обирає такі професії як програміст, художник, спортивний тренер. В шлюбі щастить рідко, хоча самі вони стають хорошими чоловіками. Цікаві факти про ім’я Адам: часто захоплюється різними жінками, а тому одружується досить пізно.

Давид

Ім’я давньоєврейського походження, що означає “улюбленець”. В дитинстві Давид росте замкненим у собі хлопчиком, рідко ділиться з батьками своїми досягненнями, а про невдачі і проблеми взагалі ніколи не розповідає. Завжди намагається чинити по совісті. В дорослому віці Давид стає старанним та самовідданим робітником. Часто цінує кар’єру більше ніж сім’ю. Цікаві факти про ім’я Давид: стосунки з цим чоловіком завжди сповнені сюрпризів, розкривається завжди поступово.

27 січня свій день ангела святкують Андрій, Адам, Давид, Іван / Pexels

Іван

З давньоєврейської мови ім’я можна перекласти як “Божа милість”. В дитинстві Іван відрізняється від своїх однолітків добротою, силою та ніжністю. Цікаво, що в його характері часто поєднуються зовсім різні риси. Він може бути м’яким, але перетворитися на справжнього воїна, якщо потрібно захистити рідних. В дорослому віці Івана можна назвати людиною честі. Цікаві факти про ім’я Іван: дуже цінує свою сім’ю, не схильний до зрад.

Єремій

Походить від давньоєврейського слова, що означає “Бог високий”. В дитинстві Єремій може бути потайливим та досить сором’язливим. Але все це змінюється з часом. Як тільки Єремія пізнати ближче, відразу з’являються такі риси характеру як жартівливість, веселість та сміливість. В дорослому віці Єремій може бути і чуйним, особливо з жінкою, яка йому подобається. Цікаві факти про ім’я Єремій: вміє будь-яку розмову перетворити на жваву дискусію.

Йосип

На українську мову з давньоєврейської ім’я можна перекласти як “нагорода від Бога”. З дитинства Йосип неспокійний та непосидючий хлопчик. Вміє змусити батьків піти на поступки за допомогою примх та істерик. Має гострий розум, але вчиться не завжди добре. В дорослому віці Йосип стає спокійним і розважливим чоловіком. Він часто залишається в стороні, хоча і є негласним лідером команди. Це вірний товариш і хороший друг. Цікаві факти про ім’я Йосип: часто закохується, але гарно вміє приховувати свої емоції.

27 січня свої іменини святкують Єремій, Йосип, Ілля, Марк, Макар / Pexels

Ілля

Ім’я єврейського походження, яке означає “Мій Бог - Господь”. З дитинства Іллю можна назвати справжнім “господарем життя”. Серед однолітків він однозначний лідер, тому завжди вирішує у що і коли гратися. В дорослому віці Ілля стає дещо егоїстичним, зберігає свої лідерські якості. Може бути запальним та нестримним. Також це досить рішучий і цілеспрямований чоловік, який може працювати ночами і не спати. Цікаві факти про ім’я Ілля: до прояву емоцій не схильний, але якщо він по-справжньому закохався, можна чекати будь-якої несподіванки.

Марк

У перекладі з латинської ім’я означає “молоток”. З дитинства Марк практичний і самостійний. Але сам ніколи не вирішує своїх проблем, намагається спонукати інших зробити це за нього. В дорослому віці Марк намагається уникати гучних вечірок та галасливих компаній. Для нього найкращим відпочинком є вечір з книгою. Любить всебічно розвиватися, може ревниво ставитися до успіхів інших. Цікаві факти про ім’я Марк: з нього виходить чудовий дипломат, адже цей чоловік вміє домовлятися.

Макар

Має грецьке походження і означає “щасливий”. З дитинства Макар має слабке здоров’я, може бути невпевненим у собі. Тому батькам варто завжди нагадувати хлопчику, що він гарно справляється з поставленими задачами. Якщо в класі доброзичлива атмосфера, він буде гарно вчитися. В дорослому віці Макар скромний та врівноважений. Має тихий характер, але попри це часто звертає на себе увагу. Цікаві факти про ім’я Макар: виростає в хорошого сім’янина, який понад усе цінує своїх дітей.

Сава

Існує дві версії походження цього імені. За однією воно прийшло до нас з арамейської мови і означає “старець”. За іншою це давньогрецьке слово, що перекладається як “субота”. В дитинстві Сава добродушний і спокійний хлопчик. При цьому він росте дуже обережним та розважливим. Але є у нього один недолік: запальність. З роками він вчиться її приховувати. В дорослому віці Сава найбільш негативно ставиться до зради, а тому довго обирає собі супутницю життя. Цікаві факти про ім’я Сава: цей чоловік дуже турботливо відноситься до дружини та дітей.

27 січня свої іменини святкують Сава, Павло, Степан, Сергій / Pexels

Павло

Ім’я прийшло до нас зі Стародавнього Риму і перекладається як “молодший”, “маленький”. В дитинстві Павло допитливий та слухняний, уважно ставиться до близьких. Хлопчик не боїться брати на себе відповідальність. Перешкодою у навчанні може стати надмірна енергійність. В дорослому віці Павло стає потайним та неговірким. Може довго перебувати в своїх думках і не помічати нічого навколо. Цікаві факти про ім’я Павло: часто ці чоловіки стають справжніми шанувальниками езотерики.

Степан

Походить від давньогрецького слова “стефанос”, яке означає “вінок”. В дитинстві Степан досить енергійний хлопчик, часто вимагає до себе особливої уваги. З добротою відноситься до всіх навколо і ця риса залишається з ним на все життя. В дорослому віці Степан стає товариським чоловіком, має багато знайомих та друзів. Відрізняється впевненістю та власною гідністю. Цікаві факти про ім’я Степан: шукає турботливу, лагідну та добру дружину.

Сергій

Походить від латинського слова, яке перекладається як “знатний”. В дитинстві Сергій часто буває вразливим. Його легко засмутити образливими словами або зауваженням. На витівки інших дітей часто реагує болісно. В дорослому віці Сергій дуже сильно змінюється. В ньому з’являється впевненість в собі, самостійність, вміння постояти за себе. Не залежить від чужої думки. Цього чоловіка важко вивести з рівноваги, приваблює людей своєю справедливістю і відповідальністю. Цікаві факти про ім’я Сергій: це дуже романтичний та турботливий залицяльник, який вміє говорити красиві слова.

Жіночі імена 27 січня

27 січня свої іменини святкує Ніна / Pexels

Ніна

Існує дві версії походження цього імені. За однією воно прийшло до нас з Грузії і перекладається як “цариця”. За іншою це ім’я з івриту означає “правнучка”. З дитинства Ніна відрізняється перфекціонізмом, впевненістю та горделивістю. Любить спілкуватися з іншими дітьми, проте вміє проводити час і наодинці. В дорослому віці любить, щоб все було зроблено ідеально, а тому покладає на себе і оточуючих завищені сподівання. Не любить показувати іншим своє життя. Цікаві факти про ім’я Ніна: ця жінка ніколи не скаже нічого зайвого, завжди прийде на допомогу, не просячи нічого навзаєм.

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