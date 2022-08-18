Российские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии

Российские самолеты находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

В четверг, 18 августа, Министерство обороны Финляндии сообщило, что два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии. По данным ведомства, самолеты РФ нарушили воздушное пространство их страны в 06:40 вблизи прибрежного города Порвоо.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

"Глубина предполагаемого нарушения воздушного пространства Финляндии составляла один километр", — заявил глава прессслужбы оборонного ведомства Финляндии Кристиан Ваккури.

В Финляндии уже идентифицировали самолеты, пограничная служба страны приступила к расследованию нарушения.

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