Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии

Дата публикации
Просмотры
9413
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии

Фото: Википедия

Российские самолеты находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

В четверг, 18 августа, Министерство обороны Финляндии сообщило, что два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии. По данным ведомства, самолеты РФ нарушили воздушное пространство их страны в 06:40 вблизи прибрежного города Порвоо.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

"Глубина предполагаемого нарушения воздушного пространства Финляндии составляла один километр", — заявил глава прессслужбы оборонного ведомства Финляндии Кристиан Ваккури.

В Финляндии уже идентифицировали самолеты, пограничная служба страны приступила к расследованию нарушения.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация