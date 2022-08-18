Російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії

Російські літаки перебували в повітряному просторі Фінляндії впродовж двох хвилин.

У четвер, 18 серпня, Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії. За даними відомства, літаки РФ порушили повітряний простір їхньої країни о 06:40 год поблизу прибережного міста Порвоо.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що літаки летіли в західному напрямку і перебували в повітряному просторі Фінляндії впродовж двох хвилин.

"Глибина передбачуваного порушення повітряного простору Фінляндії становила один кілометр",- заявив глава пресслужби оборонного відомства Фінляндії Крістіан Ваккурі.

У Фінляндії вже ідентифікували літаки, прикордонна служба країни почала розслідування порушення.

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