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Фінляндія не буде анулювати росіянам вже видані візи

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Фінляндія не буде анулювати росіянам вже видані візи

Фото: Associated Press

Виданий росіянам шенген залишиться дійсним і надалі.

Фінляндія не буде анулювати вже видані громадянам Росії туристичні візи.  

Про це заявив очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто на зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, пише Yle.

"Ми не маємо наміру обмежувати старі візи", - заявив керівник МЗС.

Хаавісто також нагадав, що Фінляндія продовжить видавати візи на підставі навчання, роботи та сімейних зв'язків.

При цьому естонська сторона запропонувала анулювати і вже видані громадянам РФ візи.

Нагадаємо, обмеження щодо віз росіянам у Фінляндії почнуть діяти від вересня. Очікується, що кількість шенгенських віз громадянам країни-терористки скоротиться до однієї десятої від нинішнього рівня.

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