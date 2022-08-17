Фінляндія не буде анулювати росіянам вже видані візи

Виданий росіянам шенген залишиться дійсним і надалі.
Фінляндія не буде анулювати вже видані громадянам Росії туристичні візи.
Про це заявив очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто на зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, пише Yle.
"Ми не маємо наміру обмежувати старі візи", - заявив керівник МЗС.
Хаавісто також нагадав, що Фінляндія продовжить видавати візи на підставі навчання, роботи та сімейних зв'язків.
При цьому естонська сторона запропонувала анулювати і вже видані громадянам РФ візи.
Нагадаємо, обмеження щодо віз росіянам у Фінляндії почнуть діяти від вересня. Очікується, що кількість шенгенських віз громадянам країни-терористки скоротиться до однієї десятої від нинішнього рівня.
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