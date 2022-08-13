Президент Франції Еммануель Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Французський лідер підписав протоколи про ратифікацію, які схвалив парламент Франції ще 2 серпня.

Про це повідомляє BFMTV.

"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їх безпеку перед лицем поточної загрози в їх безпосередньому сусідстві і внесе значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, в колективну позицію і нашу європейську безпеку", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

За словами міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни, вже двадцять союзників ратифікували відповідні протоколи.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав протоколи про приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії. Це стало найзначнішим розширенням військового альянсу з 1990-х років у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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