Румыния меняет правила выплат для беженцев из Украины: детали

По данным Минтруда Румынии, с 24 февраля 2022 года в страну прибыли более 3,5 млн украинцев.

Правительство Румынии утвердило план сокращения выплат почти для 100 тысяч украинских беженцев.

Об этом пишет Post online media.

С мая в Румынии вводятся новые правила выплат субсидии на жилье и продукты для украинских беженцев. Теперь деньги будут получать только те, кто устроился на работу. Кроме того, на субсидии могут рассчитывать те граждане Украины, дети которых в Румынии ходят в школу.

Согласно новым правилам, государство перестанет оплачивать расходы на жилье арендодателям, размещающим беженцев, а субсидии будут непосредственно получать арендаторы. Лагеря беженцев будут получать субсидии от государства по-прежнему. Детали этих правил будут обнародованы позже.

Такие меры в Бухаресте принимаются на фоне существенной нехватки рабочей силы в Румынии. В страну с февраля 2022 года прибыло более 3,5 млн украинцев, однако подавляющее большинство оттуда отправилось в другие европейские страны. Согласно информации румынской власти, в настоящее время в стране остаются около 110 тыс. украинских беженцев, но менее 10% из них имеют трудовой договор.

Напомним, на Кипре из гостиниц выселят 3000 украинских беженцев.

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