Рыбалка поймал огромную рыбу весом с 14-летнего подростка

Брайан Бейкер рыбачил на Большом озере Чероки в американском штате Оклахома, когда на крючок попал пестрый толстолоб рекордного веса.

Об этом пишет The Mirror.

Эксперты утверждают, что улов помог предотвратить экологическую "катастрофу", поскольку присутствие рыбы в местном водоеме угрожало разрушить пищевую цепочку.

"Сразу понял, что это совсем не то, что я когда-то вылавливал", — сказал Бейкер, добавив, что это самый большой его улов за все годы.

Выяснилось, что рыба весит более 53 кг, примерно такой вес может иметь среднестатистический 14-летний подросток.

Это больше установленного рекорда крупнейшей рыбы на планете. Международная ассоциация рыболовов-спортсменов (IGFA) в 2005 году зафиксировала улов пресноводной рыбы весом более 40 кг, которая и считается самой крупной пресноводной рыбой.

Напомним, что в Миннесоте рыбак поймал 25-килограммовый муксун и тем самым побил рекорд штата, который держался 64 года.

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