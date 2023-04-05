Шольца будут проверять на причастность к мошенничеству на 30 млрд евро

Дело, о котором идет речь, начали расследовать более пяти лет назад, когда нынешний канцлер Германии был мэром города Гамбурга.

В отношении канцлера Германии Олафа Шольца инициировали проверку в рамках парламентского расследования по делу об уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Politico.

Дело, о котором идет речь, начали расследовать более пяти лет назад, когда Шольц был мэром города Гамбурга. Тогда государство было обмануто более чем на 30 миллиардов евро, поскольку некоторые банки, компании и физические лица требовали от органов власти возмещения налогов за расходы, которых на самом деле не было.

Шольц попал в центр внимания благодаря своим связям с гамбургским банком, вовлеченным в эту схему уклонения от уплаты налогов – во время пребывания в должности мэра он трижды встречался с одним из владельцев банка, который на тот момент уже находился под следствием.

В должности канцлера Олаф Шольц постоянно отрицал свою причастность, но ни разу не сообщил, что обсуждал во время частных встреч с банкиром, заявляя, что не помнит подробности.

Теперь эти утверждения подвергаются сомнению, поскольку выяснилось, что на предварительном слушании Шольца комитетом Бундестага в июле 2020 года он, похоже, охотно вспомнил подробности своих встреч с банкиром. Его критики утверждают, что Шольц начал говорить, что не помнит о встречах, когда стала очевидна их политическая и криминальная серьезность.

Шольц и его союзники неоднократно исключали такую критику как политически мотивированную и подчеркивали, что предварительные расследования не выявили никаких правонарушений.

В марте прокуратура Гамбурга заявила, что не видит оснований для подозрения против канцлера по этому делу.

Однако региональный парламент Гамбурга планирует вызвать Шольца этой весной в следственный комитет, занимающийся расследованием скандала. Находящийся в оппозиции к партии Шольца правоцентристский блок ХДС/ХСС также хочет организовать расследование в отношении канцлера на национальном уровне в Бундестаге.

Напомним, 4 апреля экспрезидента США Дональда Трампа арестовали, когда прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена. Политик был под стражей полиции перед предъявлением обвинений.

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