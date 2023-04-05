Шольца перевірятимуть щодо причетності до шахрайства на 30 млрд євро

Справу, про яку йдеться, почали розслідувати понад п’ять років тому, коли теперішній канцлер Німеччини був мером міста Гамбурга.

Щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца ініціювали перевірку в рамках парламентського розслідування у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє Politico .

Справу, про яку йдеться, почали розслідувати понад п’ять років тому, коли Шольц був мером міста Гамбурга. Тоді державу було ошукано на понад 30 мільярдів євро, оскільки деякі банки, компанії та фізичні особи вимагали від органів влади відшкодування податків за витрати, яких насправді не було.

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Шольц потрапив у центр уваги завдяки своїм зв’язкам із гамбурзьким банком, залученим у цю схему ухилення від сплати податків – під час перебування на посаді мера він тричі зустрічався з одним із власників банку, який на той момент уже перебував під слідством.

На посаді канцлера Олаф Шольц постійно заперечував свою причетність, але жодного разу не повідомив, що обговорював під час приватних зустрічей з банкіром, заявляючи, що не пам'ятає подробиць.

Тепер ці твердження ставляться під сумнів, оскільки з’ясувалося, що на попередньому слуханні Шольца комітетом Бундестагу в липні 2020 року він, схоже, охоче згадав подробиці своїх зустрічей з банкіром. Його критики стверджують, що Шольц почав говорити, що не пам’ятає про зустрічі, коли стала очевидною їх політична та кримінальна серйозність.

Шольц та його союзники неодноразово відкидали таку критику як політично вмотивовану та підкреслювали, що попередні розслідування не виявили жодних правопорушень.

У березні прокуратура Гамбурга заявила, що не бачить підстав для підозри проти канцлера у цій справі.

Однак, регіональний парламент Гамбурга планує викликати Шольца цієї весни до слідчого комітету, який займається розслідуванням скандалу. Правоцентристський блок ХДС/ХСС, який перебуває в опозиції до партії Шольца, також хоче організувати розслідування щодо канцлера на національному рівні в Бундестазі.

Нагадаємо, 4 квітня експрезидента США Дональда Трампа заарештували, коли прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена. Політик перебував під вартою поліції перед пред'явленням обвинувачень.

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