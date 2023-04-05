Блогер требовала отсоединить Закарпатье от Украины: СБУ отреагировала

Женщина также пренебрежительно относилась к украинцам.

Блогер в социальных сетях призвала отсоединить Закарпатье от Украины. По этому факту СБУ зарегистрировала уголовное производство.

Об этом сообщили в СБУ Закарпатской области.

По данным следствия, блогером оказалась жительница Закарпатья, пытавшаяся дестабилизировать ситуацию в западной области Украины. Она открыто заявляла о своих сепаратистских идеях.

"В социальных сетях она обнародовала видеообращение, в котором призвала подготовить петицию относительно необходимости обособления Закарпатья из состава Украины. Фигурантка разгоняла вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувства украинцев, прибегала к пренебрежительным высказываниям в их адрес", — говорится в сообщении.

СБУ открыла производство по статье 110 Уголовного кодекса. Женщину привлекут к ответственности.

Пользователи соцсетей в комментариях к сообщению отмечают, что блогер часто публиковала обидный контент, нецензурно высказывалась об Украине.

Напомним, в Карпатах неадекватный отдыхающий набросился с угрозами в сторону военного медика и заявил, чтобы тот "ехал в свой Бахмут".

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