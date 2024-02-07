Скабеева сделала очередное безумное заявление об украинцах

Пропагандистка в очередной раз доказывает, что у нее просто-таки отсутствует здравый смысл.

Ведущая государственного российского ТВ Ольга Скабеева считает, что следует уничтожить всех украинцев. Объяснение этому тезису она привела довольно банальное и общеизвестное: украинцы хотят уничтожить россиян.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

"Уничтожить всех (украинцев – ред.) к чертовой матери! Почему? Потому что они хотят уничтожить нас. Или они, или мы. Ну, третьего не дано", – утверждает сумасшедшая.

Ранее Скабеева издала очередное безумное мнение. Так, она заявила, что гражданский объект, по которому устроила российская ракета, якобы был "парком западного оружия".

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