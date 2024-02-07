Скабєєва зробила чергову божевільну заяву про українців

Пропагандистка вчергове доводить, що у неї просто-таки відсутній здоровий глузд.

Ведуча державного російського ТБ Ольга Скабеєва вважає, що слід знищити всіх українців. Пояснення цій тезі вона навела доволі банальне й загальновідоме: українці буцімто хочуть знищити росіян.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

"Знищити усіх (українців – ред.) до бісової матері! Чому? Тому що вони хочуть знищити нас. Або вони, або ми. Ну, третього не дано", – стверджує божевільна.

Раніше Скабєєва видала чергову божевільну думку. Так, вона заявила, що цивільний об'єкт, по якому вгатила російська ракета, начебто був "парком західної зброї".

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