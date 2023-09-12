Спасатели нашли тело разбившегося на лодке мужчины: его съели пираньи

В Бразилии 38-летний Джонни Хосе Силва да Луз, управлявший лодкой на реке Куяба в Барао-де-Мельгасе, попал в аварию. Впоследствии спасатели обнаружили его труп с многочисленными укусами пираний.

Об этом пишет Mirror.

Мужчину съели пираньи после крушения лодки на Амазонке.

Отмечается, что на борту лодки находились пять человек. Трех пассажиров удалось спасти живыми, а два человека, в том числе Силва да Луз, считались пропавшими без вести.

Его разрушенные останки вытащили из воды и поместили на одну из спасательных лодок. Жена погибшего была одной из трех выживших. Пассажир другого судна по имени Вагнер Сильва все еще считается пропавшим без вести и мертвым.

Военно-морские силы Бразилии заявили, что отправили поисково-спасательную группу на место, как только узнали об аварии.

"Начато административное производство по установлению причин, обстоятельств и ответственности за событие", - сказал спикер. По состоянию на 11 сентября водолазы все еще ищут тело Вагнера. Власти ограничили доступ в район, пока продолжается расследование.

Ранее мы писали, что в Египте стая дельфинов отогнала акулу, успевшую покусать мужчину в Красном море, однако биологи объяснили, что млекопитающие преследовали собственные интересы.

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