США нанесли новые удары по хуситам в Йемене — CNN

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене на следующий день после ударов по почти 30 местам.

Об этом пишет CNN.

По словам американского чиновника, США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене через день после начала скоординированной атаки многих наций/

Дополнительные удары были гораздо меньше по масштабу, чем предыдущей ночью. По словам чиновника, они нацелились на радар, который использовали хуситы.

Ранее в пятницу хуситы выпустили как минимум одну противокорабельную баллистическую ракету по коммерческому судну.

Напомним, что в четверг США и Великобритания нанесли удары по 28 отдельным объектам хуситов, пытаясь помешать их возможностям вести огонь по международным судоходным путям в Красном море. Эти две страны также поддержали Канада, Австралия, Бахрейн и Нидерланды.

По словам чиновника, последний удар был нанесен Соединенными Штатами в одностороннем порядке.

США угрожали возможностью дополнительных военных действий, если хуситы будут продолжать атаковать беспилотниками и ракетами коммерческие суда в Красном море.

"Мы позаботимся о том, чтобы ответить хуситам, если они будут продолжать такое возмутительное поведение вместе с нашими союзниками", — заявил президент США Джо Байден в пятницу, находясь в Пенсильвании.

Также читайте В Красном море хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Но после ударов под руководством США поддерживаемая Ираном повстанческая группа запустила еще одну противокорабельную баллистическую ракету в сторону коммерческого судна в Аденском заливе к югу от Йемена.

Новые удары также произошли после того, как Белый дом заявил, что пытается избежать эскалации.

«Все, что мы делаем, все, что мы пытаемся сделать, — это предотвратить любую дальнейшую эскалацию», — сказал CNN Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

Серия ударов под руководством США в четверг вечером была направлена по радиолокационным объектам и узлам управления, а также по объектам, которые используются для хранения и запуска беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Это основное оружие, которое хуситы использовали для таргетинга на коммерческие суда в Красном море. По словам представителя вооруженных сил хуситов, в результате атаки погибли пять человек и еще шесть получили ранения.

Хуситы пообещали, что их силы ответят на атаку, назвав активы США и Великобритании «законными целями».

Во вторник, 9 января, поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы совершили наибольшую атаку по Красному морю, выпустив около двух десятков ракет и беспилотников. Военно-морские силы США сбили все цели.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары с воздуха и моря по военным целям хуситов в Йемене. Россия, союзник Ирана и партнер ключевых арабских государств, осудила удары и призвала к срочному заседанию Совета Безопасности ООН.

Читайте также: