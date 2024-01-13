США завдали нових ударів по хуситах у Ємені - CNN

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені наступного дня після ударів по майже 30 місцях.

Про це пише CNN.

За словами американського чиновника, США завдали нових ударів по позиціях хуситів у Ємені через день після початку скоординованої атаки багатьох націй/

Додаткові удари, були набагато меншими за масштабом, ніж попередньої ночі. За словами чиновника, вони націлилися на радар, який використовували хусити.

Раніше в п'ятницю хусити випустили щонайменше одну протикорабельну балістичну ракету по комерційному судну.

Нагадаємо, що у четвер США та Велика Британія завдали ударів по 28 окремих об’єктах хуситів, намагаючись перешкодити їхнім можливостям вести вогонь по міжнародних судноплавних шляхах у Червоному морі. Ці дві країни також підтримали Канада, Австралія, Бахрейн і Нідерланди.

За словами чиновника, останній удар був завданий Сполученими Штатами в односторонньому порядку.

США погрожували можливістю додаткових військових дій, якщо хусити продовжуватимуть атакувати безпілотниками та ракетами комерційні судна в Червоному морі.

«Ми подбаємо про те, щоб відповісти хуситам, якщо вони продовжуватимуть таку обурливу поведінку разом із нашими союзниками», — заявив президент США Джо Байден у п’ятницю, перебуваючи в Пенсільванії.

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Але після ударів під проводом США підтримувана Іраном повстанська група запустила ще одну протикорабельну балістичну ракету в бік комерційного судна в Аденській затоці на південь від Ємену.

Нові удари також відбулися після того, як Білий дім заявив, що намагається уникнути ескалації.

«Усе, що ми робимо, усе, що ми намагаємося зробити, — це запобігти будь-якій подальшій ескалації», — сказав CNN Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки.

Серія ударів під проводом США у четвер увечері була спрямована по радіолокаційним об’єктам і вузлам управління, а також по об’єктах, які використовуються для зберігання та запуску безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Це основна зброя, яку хусити використовували для націлювання на комерційні судна в Червоному морі. За словами представника збройних сил хуситів, у результаті атаки загинули п'ятеро людей і ще шість отримали поранення.

Хусити пообіцяли, що їхні сили дадуть відповідь на атаку, назвавши активи США та Великої Британії «законними цілями».

У вівторок, 9 січня, підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити здійснили найбільшу атаку по Червоному морю, випустивши зо два десятки ракет та безпілотників. Військово-морські сили США збили усі цілі.

У ніч проти 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали ударів з повітря і моря по військових цілях хуситів в Ємені. Росія, союзник Ірану та партнер ключових арабських держав, засудила удари та закликала до термінового засідання Ради Безпеки ООН.

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