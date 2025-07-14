Старейший в мире президент решил идти на второй срок: сколько ему лет

Старейший в мире президент в 92 года решил идти на второй срок

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Действующий президент Камеруна, 92-летний Поль Бийя, официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, которые состоятся 12 октября 2025 года.

Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Моя решимость служить вам так же велика, как и масштаб вызовов, вставших перед нашей страной», — говорится в сообщении.

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Отметим, что 92-летний президент Камеруна Поль Бийя является старейшим действующим главой государства. Он возглавляет Камерун с 1982 года.

Как отмечает BBC, Бийя ни разу не проигрывал выборы с момента прихода к власти в 1982 году. После отмены ограничения на количество президентских сроков в 2008 году он получил возможность баллотироваться неограниченное количество раз. В последний раз политик победил на выборах 2018 года, получив более 71% голосов, хотя оппозиционные группы обвинили власть в нарушениях.

Если Бийя выиграет еще один семилетний срок, может быть президентом почти до 100 лет.

Администрацию 92-летнего президента критикуют за коррупцию, хищение, плохое управление и неспособность решать проблемы безопасности. Также высказывались опасения по поводу его состояния здоровья и способности управлять страной. Отсутствие политика на публике более шести недель прошлого года привело к спекуляциям относительно его самочувствия и слухов о его смерти.

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Ранее президент Зеленский ответил, сколько лет хочет быть президентом.