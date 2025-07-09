Валерий Залужный / © Associated Press

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В июле 2025 года посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге, сохраняя самый высокий уровень доверия среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По информации социологов, самый высокий уровень доверия к бывшему главкому был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после.

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Сейчас ему доверяют 73% респондентов, не доверяют 18%, показал опрос.

Вторым в рейтинге продолжает оставаться президент Украины Владимир Зеленский. У него уровень доверия среди украинцев — 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

На третьей позиции — глава ГУР Кирилл Буданов. Его рейтинг доверия — 56%. Не доверяют главному разведчику страны — 22%.

Ранее опрос показал, что Владимир Зеленский имел наибольшую поддержку избирателей, если бы выборы главы государства состоялись сегодня.

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