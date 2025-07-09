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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кому найбільше довіряють українці — трійка лідерів

Рейтинг довіри колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного залишився стабільним і не поступається президенту України Володимиру Зеленському.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

У липні 2025 року посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує займати перше місце в рейтингу, зберігаючи найвищий рівень довіри серед українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

За інформацією соціологів, найвищий рівень довіри до колишнього головкому був торік перед його відставкою у лютому 2024 року та одразу після. Тоді рейтинг був на рівні 90%.

Наразі йому довіряють 73% респондентів, не довіряють 18%, показало опитування.

Другим у рейтингу продовжує залишатися президент України Володимир Зеленський. Він має рівень довіри серед українців — 67%. Йому не довіряють 29% українців.

На третій позиції — очільник ГУР Кирило Буданов. Його рейтинг довіри — 56%. Не довіряють головному розвіднику країни — 22%.

Раніше опитування показало, що Володимир Зеленський мав би найбільшу підтримку виборців, якби вибори глави держави відбулися сьогодні.

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