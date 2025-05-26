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Зеленський та Залужний: як змінилися їхні рейтинги та кому українці довіряють найбільше
Довіра до Зеленського та Залужного формується під впливом бойових дій, політичної ситуації й міжнародних подій.
Рейтинг довіри колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного залишився стабільним і майже не поступається президенту України Володимиру Зеленському.
Про це повідомив директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.
«Перші показники довіри в Україні — це Зеленський і Залужний. Їхні політичні сили мають найвищі показники рейтингів. І гіпотетична політична сила Залужного, і реальна політична сила Зеленського», — зазначив він.
За словами Антиповича, довіра до Зеленського з початку 2025 року значно зросла, але має хвилеподібний характер.
«З початком війни ця довіра виросла дуже сильно і становила майже 90%, але вона поступово спадала. В результаті, на низу вона зупинялася на різних рівнях, близько 50%, близько 70% і потім починала знову підніматися через якісь події», — пояснив соціолог.
Він додав, що контрнаступ 2023 року значно підняв настрій населення, а події Курської операції також викликали тимчасове збільшення рівня довіри.
«Є чітка підготовка до активних штурмових дій ворога», — процитував він слова головного офіцера штабу 13-ї оперативної бригади ЗСУ Андрія Помагаїбуса.
Антипович підкреслив, що довіра до Зеленського залежить від подій на фронті, внутрішньополітичної ситуації і міжнародної арени.
Щодо Залужного, соціолог наголосив, що зниження його рейтингу є мінімальним — «1-2-3-4-5%, тобто мінімально», і він і надалі залишається в топі лідерів довіри.
«Залужний як сприймався позитивно, так і сприймається. Він сприймається батьком-захисником, який не посилав хлопців гинути, який не підривав мости і не дав відрізати частину України, який боронив її, який сучасний військовий, не генералісімус радянських часів, в такому дусі», — пояснив Антипович.
Він зазначив, що Залужний став символом захисника держави, який викликає більше емоційне, ніж раціональне сприйняття.
«Українці — дуже емоційна нація», — підкреслив соціолог.
Антипович додав, що раціональне оцінювання може з’явитися ближче до виборів, коли люди будуть більше оцінювати конкретні дії політиків.
Наостанок він констатував унікальність феномену Залужного: «Не було аналогів в нашій історії. Треба було б якусь аналогію, а от її якось і немає».
«Українець, можна сказати, молився в тому числі на Залужного коли розгорталася війна… І він був саме таким, як прості українці», — резюмував Антипович.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому українці довіряють найбільше і на якій сходинці президент України Володимир Зеленський.