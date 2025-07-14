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Решил разделить триумф: Трамп отпраздновал с "Челси" победу в Клубном ЧМ-2025 (видео)
Американский президент остался поднимать трофей вместе с футболистами лондонского клуба.
Интересный эпизод произошел на награждении после финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, в котором "Челси" разбил ПСЖ (3:0). Президент США Дональд Трамп стал праздновать победу вместе с игроками лондонцев.
Во время торжественной церемонии награждения Трамп, который в компании президента ФИФА Джанни Инфантино смотрел финальный матч турнира, вручил "Челси" трофей.
Далее футболисты английского клуба думали, что Дональд уйдет со сцены, но тот решил остаться и поднимать трофей вместе с ними.
Это вызвало удивление у капитана лондонской команды Риса Джеймса.
"Мне сказали, что он вручит трофей, а потом сойдет со сцены. Я думал, что он сойдет со сцены, но он хотел остаться. Честно говоря, было достаточно громко, я почти ничего не слышал, что он сказал. Трамп просто поздравил меня и команду с поднятием трофея и сказал нам наслаждаться моментом", – сказал Джеймс.
Полузащитник "Челси" Коул Палмер, который в финальном матче забил два гола и сделал ассист, также выразил удивление присутствием Трампа во время празднования.
"Я знал, что Трамп будет здесь, но не знал, что он будет на сцене, когда мы будем поднимать трофей. Поэтому я был немного озадачен", – объяснил Палмер.
Добавим, что посреди турнира Трамп встретился с футболистами "Ювентуса" в Овальном кабинете, из-за чего Сеть взорвалась мемами.
Ранее сообщалось, что названы обладатели индивидуальных наград Клубного чемпионата мира-2025.