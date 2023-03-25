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Столб дыма виднеется за километры: в России снова пожар

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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Столб дыма виднеется за километры: в России снова пожар

МЧС РФ

Объявлен второй, повышенный, ранг пожара.

В городе Аксай Ростовской области (Россия) произошел пожар на складе с целлюлозной продукцией.

Об этом пишут СМП РФ со ссылкой на МЧС.

Площадь возгорания – 1,2 тыс. кв. м. Столб дыма виднеется за километры от места пожара.

"10:25 по московскому времени Аксайский район, город Аксай, Новочеркасское шоссе, возгорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется", — говорится в сообщении.

Объявлен повышенный, второй ранг пожара, на месте работают 39 человек и 11 единиц техники.

Как рассказали очевидцы, первый ангар горит по всей площади, пламя переходит на второй ангар.

Напомним, в США произошел взрыв на шоколадной фабрике – есть жертвы и пропавшие без вести (видео).

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Дата публикации
Просмотры
557
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