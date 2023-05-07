Суд Берлина отменил запрет на использование российских флагов 9 мая

Дебаты о запрете использования российской символики в дни памяти 8 и 9 мая в Берлине выходят на новый виток после того, как административный суд разрешил после украинских флагов также использовать и российские.

Полиция Берлина заявила, что обжалует решение, сообщает портал RBB24.

Полиция сообщила, что административный суд Берлина разрешил использовать русскую символику 8 и 9 мая, когда проходят дни памяти погибшими во время Второй мировой войны. Речь идет о мероприятиях, запланированных на 9 мая – 17 июня.

Поэтому полиция подала жалобу в Высший административный суд на это решение. Решение следующей инстанции ожидается в тот же день.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Берлина ввели запрет на демонстрацию российских и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

После обжалования такого решения украинским активистами административный суд Берлина 6 мая отменил запрет на размещение флагов Украины.

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