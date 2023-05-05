В Берлине запретили флаги России и Украины 8 и 9 мая

Власти Берлина ввели запрет на демонстрацию российских и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

Об этом информирует Berliner Morgenpost.

В полиции также сообщили, что под запрет попали лозунги, которые в связи с сложившейся ситуацией могут быть восприняты за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине".

Также читайте Украина вернула тела еще 80 погибших защитников

"Эти два дня отмечают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов также запрещено исполнение маршей и военных песен", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин с официальным визитом. В городе уже начинаются приготовления к приезду украинского лидера.

Читайте также: