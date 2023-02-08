Сунак поддержал суд в Гааге над Путиным и его окружением

На встрече с президентом Зеленским премьер-министр Великобритании обсудил возможность привлечения к ответственности российских военных преступников.

Выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр Риши Сунак заявил, что полностью поддерживает организацию судебного процесса в Гааге над Путиным и его приспешниками после окончания войны РФ против Украины.

Заявление британского премьера транслировал телеканал Sky News.

Об этом Риши Сунак сказал, отвечая на вопрос лидера Лейбористской партии Кира Стармера, который поинтересовался, считает ли он, что так же, как после конфликта в Сербии, должен состояться суд в Гааге над Путиным и его окружением.

Британский премьер заявил, что это будет совершенно правильно и отметил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским поддержку Британии Международного уголовного суда над российскими военными преступниками.

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вестминстерский дворец, где выступил перед парламентариями. Украинского лидера встретили громкими овациями и возгласами.

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