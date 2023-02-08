Сунак підтримав суд у Гаазі над Путіним та його оточенням

На зустрічі з президентом Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії обговорив можливість притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Під час виступу в парламенті Великої Британії прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що повністю підтримує організацію судового процесу в Гаазі над Путіним та його поплічниками після закінчення війни РФ проти України.

Заяву британського прем’єра транслював телеканал Sky News.

Про це Ріші Сунак сказав, відповідаючи на запитання лідера Лейбористської партії Кіра Стармера, який поцікавився, чи вважає він, що так само, як після конфлікту в Сербії, повинен відбутися суд у Гаазі над Путіним та його оточенням.

Британський прем'єр заявив, що це буде абсолютно правильно і зазначив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським підтримку Британією Міжнародного кримінального суду над російськими воєнними злочинцями.

Нагадаємо, в середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вестмінстерського палацу, де виступив перед парламентарями. Українського лідера зустріли гучними оваціями та вигуками.

Читайте також: