Telegram заблокируют в одной из стран Азии: в чем причина

Весенджер Telegram / © pixabay.com

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Министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать мессенджер Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями.

Об этом говорится в правительственном распоряжении, сообщает агентство Reuters

В документе предписано принять меры по блокированию Telegram и сообщить о них министерству до 2 июня.

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Министерство обратилось к поставщикам телекоммуникационных услуг с просьбой «внедрить решения и меры для предотвращения деятельности Telegram во Вьетнаме».

К такому шагу побудило сообщение полиции Вьетнама о том, что 68% из 9600 Telegram-каналов и групп в стране нарушили закон. В частности, речь идет о мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и «случаях, подозреваемых в связи с терроризмом».

На запрос в рамках уголовного расследования Telegram не поделился данными пользователей с правительством.

Согласно документу, Telegram также обвиняют в несоблюдении законов, которые требуют от социальных сетей мониторинга, удаления и блокировки информации, нарушающей закон.

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Также в документе отмечалось, что, по информации полиции, «оппозиционными и реакционными субъектами было создано много групп с десятками тысяч участников, которые распространяли антиправительственные документы».

Правящая Коммунистическая партия Вьетнама поддерживает жесткую цензуру СМИ и почти не терпит инакомыслия. Страна неоднократно обращалась к таким компаниям, как Facebook, Google, YouTube и TikTok с требованием координировать свои действия с властями, чтобы искоренить контент, который считается «токсичным» — оскорбительный, ложный и антигосударственный.

По состоянию на пятницу, 23 мая, Telegram во Вьетнаме все еще работал.

Напомним, ранее основатель Telegram Павел Дуров намекнул, что Франция якобы обратилась к компании с просьбой «заглушить консервативные голоса» перед вторым туром президентских выборов в Румынии.

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