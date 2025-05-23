Telegram заблокують в одній з країн Азії: у чому причина

Vесенджер Telegram / © pixabay.com

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Міністерство технологій В’єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram за відмову співпрацювати у боротьбі з ймовірними злочинами, скоєними його користувачами.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні, повідомляє агентство Reuters.

У документі наказано вжити заходів щодо блокування Telegram та повідомити про них міністерство до 2 червня.

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Міністерство звернулося до постачальників телекомунікаційних послуг з проханням «впровадити рішення та заходи для запобігання діяльності Telegram у В’єтнамі».

До такого кроку спонукало повідомлення поліції В’єтнаму про те, що 68% з 9600 Telegram-каналів та груп у країні порушили закон. Зокрема, йдеться про шахрайство, незаконний обіг наркотиків та «випадки, підозрювані у зв’язку з тероризмом».

На запит в рамках кримінального розслідування Telegram не поділився даними користувачів з урядом.

Згідно з документом, Telegram також звинувачують у недотриманні законів, які вимагають від соціальних мереж моніторингу, видалення та блокування інформації, що порушує закон.

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Також у документі зазначалося, що, за інформацією поліції, «опозиційними та реакційними суб’єктами було створено багато груп з десятками тисяч учасників, які поширювали антиурядові документи».

Правляча Комуністична партія В’єтнаму підтримує жорстку цензуру ЗМІ та майже не терпить інакомислення. Країна неодноразово зверталася до таких компаній, як Facebook, Google, YouTube та TikTok з вимогою координувати свої дії з владою, щоб викорінити контент, який вважається «токсичним» — образливий, неправдивий та антидержавний.

Станом на п’ятницю, 23 травня, Telegram у В’єтнамі все ще працював.

Нагадаємо, раніше засновник Telegram Павло Дуров натякнув, що Франція нібито звернулася до компанії з проханням «заглушити консервативні голоси» перед другим туром президентських виборів у Румунії.

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