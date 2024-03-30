Теракт в "Крокус Сити Холл": Песков объяснил, почему Путин "не плакал"

Песков заверил, что Путин "пропускает все через себя".
Спикер президента РФ Дмитрий Песков объяснил реакцию диктатора Владимира Путина на события в "Крокус Холле".
Об этом сообщает "NEXTA live".
"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-нибудь узнает и поймет. В том числе и мы с вами", — оправдал реакцию Путина Песков.
Отметим, что ни один из руководства РФ, включая Путина, не посетил мемориал жертвам теракта. Сам Песков ранее заявил, что Путин не приехал к месту теракта, поскольку такая поездка была бы нецелесообразна. Реакцию Путина события ждали сутки.
Что известно о теракте под Москвой
В пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске произошел теракт — вооруженные боевики расстреляли более сотни посетителей ТЦ.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета ФСБ отверг "провокационные заявления ряда официальных западных структур по поводу возможных терактов в России".
В Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по обвинениям в террористических актах четырех подозреваемых, все они граждане Таджикистана.