Теракт в "Крокус Сити Холл": Песков объяснил, почему Путин "не плакал"

Песков заверил, что Путин "пропускает все через себя".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков объяснил реакцию диктатора Владимира Путина на события в "Крокус Холле".

Об этом сообщает "NEXTA live".

"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-нибудь узнает и поймет. В том числе и мы с вами", — оправдал реакцию Путина Песков.

Отметим, что ни один из руководства РФ, включая Путина, не посетил мемориал жертвам теракта. Сам Песков ранее заявил, что Путин не приехал к месту теракта, поскольку такая поездка была бы нецелесообразна. Реакцию Путина события ждали сутки.

Что известно о теракте под Москвой

В пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске произошел теракт — вооруженные боевики расстреляли более сотни посетителей ТЦ.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета ФСБ отверг "провокационные заявления ряда официальных западных структур по поводу возможных терактов в России".

В Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по обвинениям в террористических актах четырех подозреваемых, все они граждане Таджикистана.

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