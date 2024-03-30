Теракт у "Крокус Сіті Хол": Пєсков пояснив, чому Путін "не плакав"

Пєсков запевнив, що Путін "пропускає все через себе".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков пояснив реакцію диктатора Володимира Путіна на події в "Крокус Холі".

Про це передає "NEXTA live".

"Глава держави пропускає такі трагедії повністю через себе. І повірте мені, якщо ви не побачите на його обличчі сліз, це не означає, що йому не боляче. І те, що переживає він, навряд чи хтось колись дізнається та зрозуміє. Зокрема й ми з вами", - виправдав реакцію Путіна Пєсков.

Зазначимо, що жоден з керівництва РФ, включаючи Путіна, не відвідав меморіал жертвам теракту. Сам Пєсков раніше заявив, що Путін не приїхав до місця теракту, оскільки така поїздка була б недоцільною. Реакцію Путіна на подію чекала доба.

Що відомо про теракт під Москвою

У п’ятницю, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську стався теракт – озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів ТЦ.

Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради ФСБ відкинув "провокаційні заяви низки офіційних західних структур щодо можливих терактів у Росії".

У Басманному районному суді Москви відбулось засідання щодо обвинувачень у терористичних актах чотирьох підозрюваних, усі вони є громадянами Таджикистану.

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