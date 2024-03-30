Террористов из "Крокус Сити" могут судить в Беларуси: в чем причина

Белорусская гражданка находится в списках погибших в результате теракта, что может стать формальным основанием для приговора суда в Беларуси.

Задержанных исполнителей масштабного теракта в Крокус Сити Холл под Москвой предложили судить в Беларуси, где до сих пор применяют смертную казнь за тяжкие преступления.

Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на депутата российской Госдумы Марию Бутину, которую цитирует государственное агентство "РИА Новости".

По словам этого политического деятеля, которую ранее выдворили из США по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, "компетентные органы" России и Беларуси ведут переговоры о возможности судебного процесса на территории страны-сателлита РФ.

Ранее посольство Беларуси в Москве сообщало, что гражданка этой страны находится в списках погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл", что может стать формальным основанием для вынесения приговора белорусским судом.

Ранее глава фракции путинской партии "Единая Россия" Владимир Васильев пообещал "глубоко проработать" тему смертной казни в России, а лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил провести по этому поводу референдум.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что российское законодательство не допускает применения смертной казни к террористам даже при отсутствии моратория.

По его словам, смертная казнь предусмотрена только в пяти статьях Уголовного кодекса и только при участии суда присяжных. Уголовные дела по статье 205 УК РФ (теракт) не рассматриваются при участии присяжных.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел масштабный теракт со стрельбой и поджогом, в результате которого погибли более 140 человек. С места преступления террористы скрылись на автомобиле. ФСБ РФ утверждает, что они планировали перейти украино-российскую границу и имели контакты на украинской стороне.

В то же время самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что террористы, устроившие стрельбу и поджог в "Крокус Сити Холл", с самого начала двигались в сторону Беларуси.

23 марта "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт и назвало его "жесточайшей за последние годы атакой". 24 марта суд в Москве арестовал четырех подозреваемых в совершении теракта, все они уроженцы или граждане Таджикистана. В зале суда все обвиняемые в терроризме имели очевидные следы побоев и увечий.

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