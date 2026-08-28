Трагедия в Непале повторится: ученые назвали 4 страны, которым грозит катастрофа

Наводнение в Непале имело катастрофические последствия для людей и инфраструктуры / © The Daily Star

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Разрушительные внезапные наводнения на границе Непала и Тибета унесли жизни сотен людей, а еще более полутора тысяч человек до сих пор пропали без вести. Ученые убеждены, что причиной этой ужасной стихийной беды стал масштабный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг, который сейсмологи зафиксировали как землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Об этом пишет Daily Mail.

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Причины катастрофы в Непале и предупреждение ученых

Доктор Джонатан Карривик, эксперт по ледниковым наводнениям из Университета Лидса, отмечает, что глобальное изменение климата постоянно нагревает горы, приводя к стремительному таянию вечной мерзлоты и ледников. По его словам, эта катастрофа вовсе не единичный случай, а вероятность подобных или даже значительно больших инцидентов будет расти с каждым годом. Анализ исследовательской группы Antarctic Glaciers, объединяющей усилия полсотни ведущих экспертов, свидетельствует, что перед наводнением в Непале произошел мощный оползень и обвал льда.

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Этот колоссальный объем льда и камней скатился с горы, смешался с осадочными породами от предыдущих паводков и временно перекрыл русло реки Лхенде-Кхола. Такая природная дамба спровоцировала мгновенное образование огромного озера, которое вскоре прорвалось и смело все на своем пути сокрушительным потоком воды. Ученые отмечают, что подобные смертоносные события уже случались раньше: например, в 2021 году массивный поток камней и льда убил более двухсот человек и повредил две гидроэлектростанции.

Похожий ужасный инцидент произошел в Канаде в 2020 году, когда 18 миллионов кубических метров камня упали в ледниковое озеро. Этот оползень вызвал стометровые волны, которые буквально пропахали канал длиной десять километров. Именно поэтому доктор Карривик серьезно предупреждает, что в ближайшее время страны Северной Америки могут столкнуться с столь же масштабной катастрофой, которую сегодня переживает Непал.

Глобальная угроза ледниковых озер

Хотя непальскую трагедию повлек за собой непосредственный обвал, ученые бьют тревогу из-за роста риска так называемых прорывных наводнений ледниковых озер (GLOF). Это опасное явление возникает тогда, когда талая вода образует у подножия ледника гигантский водоем, который содержит только тонкая и нестабильная природная дамба. Если такой барьер не выдерживает давления или разрушается из-за падения льда, миллионы тонн воды с огромной скоростью мчатся вниз, разрушая инфраструктуру.

Согласно новому исследованию, опубликованному престижным журналом Nature Communications, сегодня около 15 миллионов человек во всем мире живут в зонах повышенной опасности. Авторы работы использовали самые современные модели для картографирования этих территорий и обнаружили, что более половины тех, кому угрожают прорывные наводнения, проживают только в четырех странах: Индии, Пакистане, Перу и Китае. Население высокогорных регионов Азии, куда входят Гималаи, Каракорум и Гиндукуш, находится под самым большим ударом из-за высокой плотности застройки вблизи ледниковых озер.

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Наиболее уязвимые регионы мира

Соавтор исследования, доцент кафедры физической географии Плимутского университета доктор Мэтт Вестоби объясняет, что высокогорная Азия является одним из самых быстро нагревающихся на планете регионов. Здесь проживает 62 процента всех людей, которые рискуют пострадать от таких наводнений, в том числе три миллиона в Индии и два миллиона в Пакистане, причем более миллиона человек проживает на расстоянии менее десяти километров от водоемов. Потепление климата дестабилизирует горные склоны, увеличивая риск камнепадов и лавин, способных запускать цепные реакции и выбрасывать колоссальные объемы воды в густонаселенные районы.

В то же время, ученые отмечают, что предыдущие исследования значительно недооценили опасность горной системы Анд в Южной Америке. Число опасных ледниковых озер в этом регионе возросло на потрясающие 93% с 1990 года по сравнению с 37% в горных районах Азии. В настоящее время Перу занимает третье место в мире по уровню опасности, а два из трех самых рискованных речных бассейнов планеты расположены именно в Андах — бассейн реки Санта в Перу и Бени в Боливии.

Гляциолог из Ньюкаслского университета профессор Рейчел Карр отмечает, что эта угроза нависает не только над отдаленными сельскими жителями. Многие крупные города непосредственно берут воду из андских ледников, поэтому разрушение этих систем может иметь катастрофические последствия для миллионов горожан. Кроме того, исследователи предостерегают, что Северная Америка, в частности, Тихоокеанский Северо-Запад и Канада, а также европейские Альпы сталкиваются с аналогичными вызовами из-за активного заселения территорий ниже по течению.

Главная проблема состоит в том, что эксперты физически не способны предсказать, где и когда именно произойдет следующее масштабное наводнение. Профессор Карр подчеркивает, что большие события обычно случаются реже, но они носят совершенно случайный характер, особенно когда их провоцируют внезапные оползни. Соответственно, повторение трагедии непальского масштаба в будущем совершенно неизбежно, но спрогнозировать точное время и место удара стихии почти невозможно.

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Напомним, в горных районах на границе Непала и Китая мощные наводнения и оползни уничтожили целые поселения, приведя к гибели десятков человек и исчезновению без вести сотен иностранных туристов. Разрушительные последствия стихийного бедствия на границе Непала и Тибета спровоцировали не только сильные ливни, но и крайне сложную цепь опасных природных явлений .

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