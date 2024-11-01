Требует $10 млрд: Трамп подал в суд на телеканал из-за интервью с Харрис

В иске говорится о нарушении закона штата Техас, запрещающего ложные действия в ведении бизнеса.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS из-за того, что они взяли интервью у его оппонентки Камалы Харрис. В иске утверждается, что данное интервью "вводило зрителей в заблуждение".

Об этом сообщает Reuters.

Жалоба была подана в федеральный суд Северного округа Техаса 31 октября. В иске утверждается, что телекомпания показала две разные версии ответов Харрис на вопрос о конфликте между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа. В жалобе утверждается, что во время эфира не был включен "устный" ответ Харрис относительно политики администрации Байдена в контексте войны.

В своем иске Трамп требует около 10 миллиардов долларов для возмещения ущерба. В нем говорится о нарушении закона штата Техас, запрещающего ложные действия в ведении бизнеса.

"Неоднократные претензии бывшего президента Трампа к программе "60 минут" не соответствуют действительности. Иск, который Трамп подал сегодня против CBS, абсолютно безоснователен, и мы будем решительно защищаться", — отметил представитель телеканала.

Ранее Трамп неоднократно критиковал телеканал CBS во время предвыборной кампании и угрожал лишить его лицензии, если его выберут в Белый дом.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп вышел к журналистам в одежде мусорщика.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский высказался о скорых шагах Трампа к миру в Украине.

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