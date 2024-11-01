Вимагає $10 млрд: Трамп подав до суду на телеканал через інтервʼю з Гарріс

У позові йдеться про порушення закону штату Техас, що забороняє неправдиві дії у веденні бізнесу.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп подав до суду на телеканал CBS через те, що вони взяли інтервʼю у його опонентки Камали Гарріс. У позові стверджується, що дане інтервʼю "вводило глядачів в оману".

Про це повідомляє Reuters.

Скарга була подана до федерального суду Північного округу Техасу 31 жовтня. У позові стверджується, що телекомпанія показала дві різні версії відповідей Харріс на питання про конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа. У скарзі стверджується, що під час ефіру не було включено "усну" відповідь Харріс щодо політики адміністрації Байдена в контексті війни.

У своєму позові Трамп вимагає близько 10 мільярдів доларів для відшкодування збитків. В ньому йдеться про порушення закону штату Техас, що забороняє неправдиві дії у веденні бізнесу.

"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа до програми "60 хвилин" не відповідають дійсності. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися", - зазначив представник телеканалу.

Раніше Трамп неодноразово критикував телеканал CBS під час передвиборчої кампанії та погрожував позбавити його ліцензії, якщо його оберуть до Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вийшов до журналістів у одязі сміттяра.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський висловився про швидкі кроки Трампа до миру в Україні.

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