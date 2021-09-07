Трюдо на митинге назвал противников вакцинации "маргиналами", его забросали камнями (видео)

Премьер заявил, что его политику не будут определять требования так называемых "врагов вакцинации".

В премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время митинга в провинции Онтарио бросили камнями. Политик не пострадал и чувствует себя нормально.

Об этом сообщает телеканал CBC.

Как отмечается, инцидент произошел в канадском городе Лондон после предвыборного мероприятия, на котором Трюдо заявил, что его политику не будут определять требования так называемых "врагов вакцинации".

"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнической нападения ... Но подавляющее большинство канадцев не является ними ... И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемии ", — отметил Трюдо.

Когда Трюдо пошел в автобус, окруженный разгневанными протестующими, в его сторону полетели камни размером с монету в 10 центов, однако сам он не пострадал и чувствует себя нормально.

Напомним:

С начала пандемии в Канаде зафиксировано 1 516 094 заражений COVID-19. 27 022 человек умерли. Прививки против коронавируса получило уже более 70% жителей страны. Полностью вакцинировано — 67% канадцев.

заражений COVID-19. человек умерли. Прививки против коронавируса получило уже жителей страны. Полностью вакцинировано — канадцев. Канада открыла свои границы для полностью вакцинированных жителей США с 9 августа, а для путешественников других стран — с 7 сентября. Туристы, въезжающие в Канаду, должны будут предоставить доказательства английском или французском языках того, что они полностью сделали прививки одной из вакцин, разрешенных для использования в Канаде — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, причем — за 14 дней до прибытия.

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