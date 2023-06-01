Российские семинаристы будут заниматься борьбой, культивировавшейся среди силовиков в советское время. Занятия самбо объясняют необходимостью противостоять "притеснениям" РПЦ в мире.

В Сверловской области РФ студенты Екатеринбургской духовной семинарии будут заниматься в секции самбо — вида спортивной борьбы, культивируемого в СССР в противоположность "чуждым" восточным единоборствам. Секции самбо обычно существовали при советских силовых структурах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Первая в России секция самбо для семинаристов открылась в рамках федерального проекта "Za Самбо", инициированного путинской партией "Единая Россия".

“Мы поможем [им] стать сильными физически – это важно в свете последних событий, мы видим притеснение Русской православной церкви в мире. Главное – у них горят глаза”, — сказал по этому поводу координатор этого проекта в регионе, депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Семинаристы будут тренироваться в зале, украшенном иконой Святых Царских страстотерпцев с мощами. На этой иконе изображены члены царской семьи Романовых, которых расстреляли большевики в 1918 году.

Напомним, ранее в городе Хмельницком священники УПЦ Московского патриархата избили добровольца Вооруженных сил Украины прямо в церкви.

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