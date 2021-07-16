Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac: результаты исследований

Одна вакцина оказалась эффективнее другой в 10 раз.

У людей, которые получили COVID-прививки вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто предпочел китайский препарат CoronaVac от фирмы Sinovac.

Об этом в пятницу, 16 июля сообщает South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование.

Так, оказалось, что уровень производимых антител при вакцинации Sinovac "одинаковый или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" — использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.

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"Разница в концентрации антител, нейтрализующих (вирус), указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин", — говорится в исследовании.

При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие.

"Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего", — заявил ведущий исследователь Бенджамин Коулинг.

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По его словам, результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac — 50,7%.

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же количества людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равна 27 ", — заявил Коулинг.

В свою очередь врач-иммунолог Борис Донской провел исследование и установил, какая вакцина, которой прививают в Украине, лучше защищает от коронавируса. Его результаты показали, что все препараты эффективны.

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