Украинец приплыл на надувном матрасе в Беларусь: как его наказали

Гражданина Украины обвинили в том, что он незаконно переместил товар (упомянутый матрас) через границу Евразийского экономического союза.

В белорусском городе Гомеле судили украинца, приплывшего в Беларусь на надувном матрасе по Днепру.

Об этом сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на опубликованное определение суда.

Согласно материалам дела, утром 17 марта мужчина приплыл из Украины в Беларусь на надувном матрасе Intex (стоимостью 25 белорусских рублей) по руслу реки Днепр и причалил у населенного пункта в 3 км к востоку от поселка Брагин. Здесь его и задержали.

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На гражданина Украины Гомельской таможней составлен административный протокол, поскольку он, как говорится в документе, незаконно переместил товар (упомянутый матрас) через границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.

На суд правонарушитель не явился. Его заочно оштрафовали на 400 белорусских рублей, а матрас конфисковали.

В судебных документах говорится, что мужчина не работает и постоянно проживает в Украине. Его дальнейшая судьба неизвестна.

После начала полномасштабной войны правительство Украины закрыло все пункты пропуска на границе с Беларусью. После вывода российских войск из Киевской и Черниговской областей между странами работает только один пограничный пункт – в Волынской области. Через него в Украину возвращаются украинцы, незаконно вывезенные в Россию.

Напомним, в Закарпатской области на 17 тысяч грн оштрафовали мужчину, который сначала незаконно скрылся за границу, однако впоследствии вернулся в Украину.

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