Украинцы смогут увидеть метеорный поток Лириды: где и когда искать на небе

Звездное небо / © Pexels

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В ночь на 22 апреля будет наблюдаться максимум метеорного потока Лириды — одного из самых древних, известных человечеству.

Об этом сообщило издание Universe.

Название происходит от созвездия Лиры, хотя радиант (точка вылета метеоров) расположен ближе к границе с Геркулесом. Лучше всего Лириды видны после полуночи, когда созвездие поднимается высоко.

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Хотя Лириды активны с 14 по 30 апреля, именно в ночь на 22 число ожидается до 10–15 метеоров в час. Пик активности в 2025 году приходится на 13:30 по Гринвичу (16:30 по киевскому времени), но лучшие условия для наблюдения будут после 21:00, когда радиант (точка вылета метеоров) поднимется выше горизонта. Искать метеоры следует в темном месте с открытым северным горизонтом.

Напомним, солнечный супершторм может уничтожить Интернет и электричество.