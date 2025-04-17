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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
235
Время на прочтение
1 мин

Украинцы смогут увидеть метеорный поток Лириды: где и когда искать на небе

Лириды — метеорный поток, который фиксировали еще в VII веке до н. е.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Как увидеть Лириды 2025:

Звездное небо / © Pexels

В ночь на 22 апреля будет наблюдаться максимум метеорного потока Лириды — одного из самых древних, известных человечеству.

Об этом сообщило издание Universe.

Название происходит от созвездия Лиры, хотя радиант (точка вылета метеоров) расположен ближе к границе с Геркулесом. Лучше всего Лириды видны после полуночи, когда созвездие поднимается высоко.

Хотя Лириды активны с 14 по 30 апреля, именно в ночь на 22 число ожидается до 10–15 метеоров в час. Пик активности в 2025 году приходится на 13:30 по Гринвичу (16:30 по киевскому времени), но лучшие условия для наблюдения будут после 21:00, когда радиант (точка вылета метеоров) поднимется выше горизонта. Искать метеоры следует в темном месте с открытым северным горизонтом.

Напомним, солнечный супершторм может уничтожить Интернет и электричество.

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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