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В 3000 раз превышают норму: в европейских винах нашли опасные химикаты
Исследование выявило токсичные PFAS во всех протестированных винах Европы.
Каждая бутылка вина, произведенной в Европе за последние годы, содержит устойчивые токсичные соединения, которые не разлагаются в природе. Исследование обнаружило в европейских винах трифторуксусную кислоту (TFA) — побочный продукт PFAS, так называемых «вечных химикатов».
Об этом сообщило издание Politico.
Анализ 49 вин из 10 стран ЕС показал, что ни одна бутылка не была «чистой». В некоторых образцах уровень TFA превышал допустимые нормы для воды в 100 раз. Наибольшее загрязнение - в винах из Австрии.
Виноградники — одни из крупнейших потребителей пестицидов в Европе, особенно фунгицидов. Многие из них содержат PFAS, которые накапливаются в почве и ягодах. В последних трех урожаях концентрация достигла 320 мкг/л, что в 3 000 раз больше нормы ЕС для грунтовых вод.
"Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Массовое накопление TFA в растениях означает, что мы, вероятно, потребляем гораздо больше «вечных химикатов» через пищу, чем предполагалось ранее", — глава исследования Гельмут Буртшер-Шаден.
Напомним, новое открытие вынудило ученых сомневаться в существовании воде на Титане.